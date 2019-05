Charo tem 95 anos e quer ser a próxima líder local

María del Rosario Testa, mais conhecida por Charo, é natural de Bilbao, em Espanha. Tem 95 anos e é residente em Patones, um município de Madrid com cerca de 518 habitantes. Na quinta-feira à tarde, foi aos correios votar para as eleições autárquicas espanholas do dia 26 de maio. A curiosidade? Charo é cabeça-de-lista do partido Abuelas de Patones (Avós de Patones) e acredita que tem tudo para ser a próxima líder local.

Para a mãe de quatro filhos e avó de seis netos, a primeira medida seria “criar um parque local para descansar tranquilamente” com as suas amigas, de acordo com o El Mundo. A segunda medida? Cobrar 3 euros a cada turista que se aproxime da povoação para obter “45 milhões de pesetas” por ano. De seguida? Acabar com todos os cabos de rede que possam estar à vista porque “tornam as ruas feias”. E, por fim, construir uma piscina e um campo de futebol para os jovens.

Charo não poupa críticas a Madrid, afirmando que está “adormecida” e que os políticos têm de “pôr mãos à obra e voltar à universidade porque têm muito para aprender”, segundo o Madri Diario. A idosa acredita que não conseguirá chegar longe com a candidatura mas, pelo menos, o ruído mediático poderá servir para algo: “Por ser mais velha, ouvem-me”.

“A minha família vê-me como uma pessoa genial e, sobretudo, natural. E, na verdade, sou aquilo que veem” explicou Charo ao site Cuatro, acrescentando que, se o marido fosse vivo, lhe diria para avançar e não desistir. A idosa considera que é uma referência para todas as mulheres que aspiram ser uma referência para aqueles que amam.