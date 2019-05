30 iranianos detidos por participarem numa aula de yoga mista

A aula privada de yoga decorria na cidade de Gorgan, no norte do Irão, na última sexta-feira. De acordo com a agência Young Journalists Club, os 30 participantes foram detidos por “estarem numa aula mista, usarem roupa inapropriada e terem comportamentos impróprios”.

Um membro da Unidade de Prevenção do Crime do Golestão, citado pela agência noticiosa, avançou que “o professor, que anunciou as aulas nas redes sociais e não tinha licença para ensinar, estava entre os detidos” e que o caso está a ser tratado pelo procurador da província.

Contudo, o Times Of India adiantou que, em setembro de 2018, uma equipa feminina iraniana participou no 8º Campeonato Asiático de Yoga, na Índia. Mas, um ano antes, Ali Majdara – presidente da Iran Sports For All – anunciou, no site do Ministério do Desporto Iraniano que, doravante, mulheres e homens não poderiam juntar-se para realizar quaisquer tipo de atividades físicas no país.

Sublinhe-se que a prática de desportos mistos é proibida no Irão. Aliás, somente há quatro anos foi permitido que a população feminina assistisse a determinados eventos desportivos, como jogos que decorram em estádios.