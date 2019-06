Imprensa internacional rendida a Cristiano Ronaldo

Ronaldo é "um jogador à parte na história do futebol"? Lá fora dizem que sim

Cristiano Ronaldo foi a estrela da noite desta quarta-feira, depois de fazer os três golos que levaram Portugal a vencer a Suíça e a apurar-se para a final da Liga das Nações.

Além dos portugueses, habituados a elogiar o que a si lhes pertence, também os desportivos internacionais ficaram rendidos à performance do avançado.

No país vizinho, os espanhóis não se esquecem do português que tantas alegrias deu ao Real Madrid e o jornal Marca dedicou várias notícias ao futebolista que “destroçou” a Suíça num “espetacular triplete”.

"Cristiano Ronaldo é insaciável. Destroçou o adversário com precisão cirúrgica. É um multiusos na área. Qual canivete suíço, das pernas dele saem todo o tipo de remates e fintas", lê-se no jornal.

Em Itália, as referências a que Cristiano Ronaldo alinha pela Juventus não faltam e o Gazzetta dello Sport elogia os últimos dois golos do avançado, já no fim da partida.

"Um, dois, três. Só há Ronaldo, Portugal vence a Suíça por 3-1 e voa para a final. O juventino vence os helvéticos com uma incrível dobradinha [bis] nos últimos minutos. Vai à final quem eliminou a Itália", escreve o jornal Italiano.

Os franceses lembram que CR7 não marcava por Portugal desde a vitória sob Marrocos, no Mundial. No entanto, dificilmente se poderia elogiar melhor o craque português.

"Ronaldo não marcava por Portugal desde a vitória com Marrocos, no Mundial. Escolheu bem o momento de lembrar ao mundo inteiro que é um jogador à parte na história do futebol", escreveu o L’Equipe.

Já o The Guardian parece ter ficado sem palavras.

"O que mais pode ser dito sobre o homem? Vai fazer 35 anos e, no futebol, até os maiores chegam a um ponto em que o adversário que não podem vencer é a idade. Ele não - ou ainda não", lê-se no jornal britânico.

