Operação da GNR "Baco 2019" arranca hoje

A ação de fiscalização terminará no próximo dia 24.

Entre os dias 12 e 24 de junho a Guarda Nacional Republicana vai intensificar as fiscalizações da condução sob efeito de álcool com o obejtivo de prevenir a segurança rodoviária.

Segundo comunicado da GNR as ações de fiscalização serão direcionadas para as “vias onde as infrações por excesso de álcool são mais frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes de viação.”

Na operação do ano passado, a GNR identificou 1194 condutores com excesso de álcool, sendo que 421 apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l, o que constitui crime.

Segundo o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, citado pela GNR, uma em cada três vítimas mortais em acidente rodoviário conduzia com uma taxa de álcool no sangue permitido por lei.