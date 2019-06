Michel Platini detido por suspeitas de corrupção

O antigo presidente da UEFA Michel Platini foi detido, esta terça-feira, por suspeitas de corrupção relacionadas com a atribuição da organização do Campeonato do Mundo de 2022 ao Qatar.

O ex-dirigente foi levado para o gabinete Anti-Corrupção da Polícia Judiciária francesa (OCLCIFF), segundo adianta o jornal francês Mediapart.

Platini esteve à frente da UEFA entre 2007 e 2015, ano em que foi banido pelo Comité de Ética da FIFA, era ele quem estava em funções quando o Qatar foi escolhido para acolher o Mundial de 2022, decisão que esteve envolta em polémica.

Havia muitas pessoas que estavam contra a escolha, tendo o clima especifico daquela zona geográfica sido apontado como um argumento contra, aliás o intenso calor que marca os verões do Qatar levantou grandes preocupações e levou posteriormente a reagendamento da competição para o inverno.

Numa entrevista exclusiva ao SOL, publicada recentemente, Michel Platini não fugiu à polémica do Mundial de 2022 e à celebre reunião com Nicolás Sarkozy e o emir do Qatar.

Segundo o ex-dirigente da UEFA, foi o então Presidente francês que convidou o emissário daquele país do médio Oriente.

“Quando cheguei, estava presente o emir do Qatar. Não por indicação minha, não por ideia minha, não por proposta minha. Era convidado de Sarkozy. Do presidente da França. Por isso, que fique claro. A sua presença até foi incómoda para mim tendo em vista o que ia falar com Sarkozy. Mas o convidado era dele. E eu também um convidado. Tudo o que se escreveu depois sobre a matéria e a influência que teria tido na minha decisão é uma data de disparates. As decisões estavam tomadas muito antes disso. Limitei-me a ir dar parte delas como era minha obrigação”, afirmou Platini ao SOL.