Insólito. Candidata a deputada do PSD em Lisboa exclui-se da lista

Docente universitária foi indicada na passada segunda-feira numa reunião que ditou a demissão do presidente da concelhia do PSD/Lisboa. Joana Monteiro diz que só anuiu "por cortesia" a que seu nome fosse introduzido numa discussão "preliminar" e que teria oportunidade de recusar, caso fosse convidada. A polémica instalou-se.

Joana Monteiro foi indicada como candidata a deputada pela concelhia do PSD/Lisboa na passada segunda-feira, num encontro em que o líder da concelhia se demitiu, exatamente, porque saiu vencido nesta escolha. Ora, a candidata, professora e investigadora na Universidade Nova de Lisboa ( e independente), veio informar, por e-mail, que não está interessada em ser candidata.

Nas estruturas locais, o processo já está a ser encarado como uma “grande trapalhada”, de acordo com informações recolhidas pelo i. A noticia foi avançada pelo Observador . Na missiva que a docente enviou à distrital do PSD/Lisboa, Joana Monteiro diz, que só acedeu a dar o seu nome para uma discussão prévia das listas “por cortesia” para quem a contactou. Apesar de ter anuido a que o seu “nome fosse considerado” nunca deu sinais de que estaria disposta a ser indicada. Nem "está interessada" em integrar as listas.

Joana Monteiro foi proposta por Carlos Martins, um dos colaboradores do líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa, Luís Newton. O próprio Luís Newton não indicou o nome diretamente, mas acabou por apoiar esta escolha. Isto, apesar de ambos não se conhecerem. Na altura, a situação, em que a docente universitária foi o nome mais votado, contra figuras como a deputada Joana Barata Lopes ( indicada por Patrícia Leitão) e Maria Emília Apolinário, acabou por resultar na demissão do presidente da concelhia, Paulo Ribeiro. O próprio não tem prestado qualquer declaração à imprensa desde a sua demissão.

De acordo com informações recolhidas pelo i, quem apoiou o nome ou votou a escolha da docente ficou surpreendido com este desfecho. A docente foi contactada pelo i, mas não quis prestar qualquer esclarecimento ou declaração adicional ao e-mail enviado à distrital do PSD/Lisboa.

Luís Newton também não quis fazer comentários ao i.

Entretanto, com Paulo Ribeiro, o líder da concelhia, demitiram-se também o presidente da mesa da concelhia, Victor Reis, e dirigentes como Maria Emília Apolinário e João Carvalhosa. O caso deve ser avaliado esta quinta-feira à noite na reunião da distrital do PSD/Lisboa.

Em termos práticos, a distrital do PSD/Lisboa só vai receber um nome em lugar elegível, indicado pela concelhia de Lisboa, o do número dois daquela estrutura: Rogério Jóia.