Três feridos em colisão rodoviária

Três feridos, um dos quais em estado grave, resultaram de uma colisão rodoviária, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga. A colisão frontal ocorreu numa estrada municipal, da freguesia de Vilela, perto do Estádio do Maria da Fonte.

O ferido grave, que ficou encarcerado, tal como os outros dois sinistrados, foram transportados para o Hospital de Braga, na companhia da equipa médica e de enfermagem do INEM.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso estiveram no local com 17 elementos e seis viaturas, incluindo o seu comandante, António Veloso, bem como a GNR da Póvoa de Lanhoso.