Temperaturas vão chegar aos 40 graus esta semana

Os termómetros devem subir acima dos 30 graus, sendo que nalguns locais as temperaturas podem mesmo ultrapassar os 40, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As máximas deverão assim subir entre 10 e 13 graus Celsius até quinta-feira em Portugal continental.

Já esta segunda-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com possibilidade de precipitação fraca no litoral oeste.

As temperaturas só vão começar a subir a partir de terça-feira, com aumentos entre 3 e 5 graus em praticamente todo o território.

“Na quarta-feira volta a subir novamente. Para quarta e quinta-feira preveem-se temperaturas acima dos 30 graus e próximo dos 40 no interior do Alentejo e região de Vale do Tejo. Para Santarém estão previstos 40/41 graus”, indicou o meteorologista Ricardo Tavares à agência Lusa, ressalvando, no entanto, que não certezas sobre o impacto real da subida das máximas.