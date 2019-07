GNR deteve homem com 28 armas de fogo

O Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela, deteve, esta terça-feira, um homem de 41 anos, no concelho de Vila Flor,

Em causa estão crimes “de posse de armas proibidas e suspeita da prática de crimes contra a preservação da fauna e espécies cinegéticas”, lê-se no comunicado da GNR.

A detenção resultou de uma investigação à utilização de meios ilegais de caça, na sequência da operação foi identificado um suspeito, “tendo-se apurado mais tarde que tinha um vasto arsenal de armas e material relacionado com a prática de caça ilegal para caça maior, utilizando, inclusive, câmaras para localizar as presas”, referiram as autoridades.

A GNR levou também a cabo seis buscas, uma domiciliária, uma a automóvel e quatro a armazéns agrícolas, onde foram apreendidos: 745 munições de diversos calibres, 21 armas de fogo dissimuladas adaptadas para munições de calibre 12, sete armas de fogo de diversos calibres e diverso material relacionado com a prática de caça ilegal.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Flor.