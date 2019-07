Doze distritos com risco elevado e máximo de incêndio

Os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu estão em alerta elevado e máximo para este fim de semana. Em causa está “o aumento gradual do risco de incêndio a partir de amanhã, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios”.

A Proteção Civil informa ainda que estes alertas advêm das previsões do IPMA, que garantem a subida da temperatura máxima para os próximos dias. No comunicado é ainda possível ler que se espera “tempo seco com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais”

Por último, a Proteção Civil avança ainda com inúmeras proibições: uso de fogueiros e de grelhadores, lançamento de foguetes e qualquer tipo de queima.