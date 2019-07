Militar da GNR sobe a uma grua para convencer homem a descer de telhado

Desde as 5h da manhã que o homem está no topo do complexo dos edifícios

Um homem, de nacionalidade estrangeira, está desde o início da manhã desta quarta-feira, no cimo de um bloco de apartamentos em Bitarães, freguesia de Paredes, no distrito do Porto.

Os motivos pelos quais o homem está no telhado desde as 5h da manhã são ainda desconhecidos, escreve o Jornal de Notícias.

No local estão vários meios, incluindo a GNR e o INEM, sendo que alguns elementos, entre eles um militar da GNR, decidiram subir a uma grua e elevá-la até ao topo do edifício, para se aproximarem do homem e tentarem convencê-lo a descer do telhado.