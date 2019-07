Homem sequestra, agride e viola mulher no primeiro encontro após se conhecerem nas redes sociais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 35 anos, por ter sequestrado, espancado e violado uma mulher, de 29 anos, que conheceu nas redes sociais, em Tábua.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima deslocou-se à casa do suspeito, que havia conhecido no Facebook, para conhecer o mesmo pessoalmente. Depois de um desentendimento durante o encontro, acabou por ser agredida com violência a murro e pontapé.

Segundo o mesmo jornal, os vizinhos aperceberam-se e chamaram a GNR. No entanto, uma patrulha dirigiu-se à casa do homem, mas não ouviu nada de suspeito.

Sob sequestro, o homem ameaçou a vítima com uma catana e obrigou-a a limpar a casa.

A mulher acabou por conseguir fugir e gritar por socorro, acabando depois por ser levada em segurança para a GNR, que pediu a intervenção da PJ, escreve o Correio da Manhã.

O detido vai aguardar julgamento em prisão preventiva.