GNR. Operação fim de semana resulta na apreensão de 688 doses de haxixe e em 987 excessos de velocidade

Neste fim de semana, a GNR levou a cabo uma operação cujo objetivo primordial foi a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Segundo informação veiculada no site oficial da força de segurança, esta deteve 186 indivíduos em flagrante delido, isto é, 113 por condução sob o efeito do álcool, 22 por condução sem habilitação legal, 20 por tráfico de estupefacientes, quatro por posse ilegal de arma e dois por furto.

Naquilo que diz respeito às apreensões, a GNR descobriu 688 doses de haxixe, 504 doses de liamba, 51 doses de ecstasy, 41 doses de heroína, 14 doses de cocaína, 20 sementes de cannabis, 64 munições, três armas brancas, três armas de fogo e 609 euros em numerário.

No âmbito do trânsito, foram detetadas 1724 infrações, ou seja, 987 excessos de velocidade, 240 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 78 por falta de inspeção periódica obrigatória, 69 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 27 relacionadas com tacógrafos (equipamento utilizado em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade), 50 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 31 por falta de seguro de responsabilidade civil e 24 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.