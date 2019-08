Rony Lopes deixa Mónaco e assina pelo Sevilha

É oficial: Rony Lopes deixou o Mónaco para reforçar o Sevilha, de Lopetegui, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol.

O internacional português, de 23 anos, assinou por cinco temporadas com o emblema andaluz. Formado no Benfica e no Manchester City, Rony Lopes já alinhou pelo Lille e pelos monegascos, pelo que esta se trata da primeira experiência do extremo no campeonato espanhol.