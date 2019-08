GNR e PSP já asseguraram transporte de combustível em 84 camiões

Os militares da GNR e os agentes da PSP garantiram o transporte de combustível em 84 camiões entre segunda-feira e quarta-feira, no âmbito da greve dos motoristas de matérias perigosas, informou o Ministério da Administração Interna (MAI), esta quinta-feira.

“Na sequência da Situação de alerta declarada pelo ministro da Administração Interna foram assegurados pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, entre os dias 12 e 14 de agosto, transportes de combustível em 84 veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas, com destino às regiões de Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve. Durante o dia de ontem foram abastecidos os aeroportos de Lisboa e Faro", refere o MAI em comunicado.

Esta operação envolveu até agora 106 elementos das forças de segurança.

Recorde-se que a Situação de Alerta foi declarada para o período compreendido entre as 23h59 do dia 9 de agosto de 2019 e as 23h59 do dia 21 de agosto de 2019, em todo o território de Portugal continental.

A greve mantém-se por tempo indeterminado.