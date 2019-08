Presidente do Parlamento da Nova Zelândia dirige debate com bebé nos braços

O presidente do Parlamento neozelandês, Trevor Mallard, dirigiu esta quarta-feira um debate, na Casa dos Representantes a dar o biberão a um bebé nos braços. E orgulhosamente, partilhou uma fotografia na sua conta oficial de Twitter do momento com o filho do deputado Tamati Coffey.

“Normalmente, a cadeira do presidente do Parlamento é usada apenas pelos diretores, mas hoje um VIP assumiu a presidência comigo. Parabéns Tamati Coffey e Tim pelo novo membro da família”, escreveu. A publicação gerou muitos comentários de apoio. Foram vários os seguirodres que aplaudiram a atitude.

O bebé tem apenas um mês de vida e esta foi a primeira vez que o deputado Coffey esteve no Parlamento, depois de ter estado de licença de paternidade.

Esta não é a primeira vez que os deputados levam os filhos para os Parlamentos, tanto na Nova Zelândia como noutros países. Anneliese Dodds, membro do Parlamento do Reino Unido, Jytte Guteland, deputada sueca, Jacinda Ardern, primeira-ministra neozelandesa foram algumas das mulheres que já levaram os seus filhos consigo para os seus eventos políticos.

Também uma deputada italiana, Licia Ronzulli leva a filha consigo para o Parlamento, desde os seus primeiros anos de vida, para tentar enviar uma mensagem à sociedade: os empregadores devem ajudar as mulheres a conciliar a maternidade com a sua profissão.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA