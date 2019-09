Jorge Jesus: "Em Portugal, o Flamengo era campeão a brincar"

Desde que chegou ao Flamengo, Jorge Jesus tem surpreendido a generalidade dos adeptos brasileiros (e também portugueses) com uma postura mais humilde e comedida em relação ao que era seu apanágio em Portugal. A última declaração, todavia, foge bastante a esse novo registo.

Em entrevista ao programa Esporte Espectacular, da TV Globo, e quando questionado sobre a luta que o Flamengo poderia dar no campeonato português, Jorge Jesus foi taxativo. "Em Portugal, o Flamengo disputaria o título a brincar. Alias, acabaria à frente de todos. Disparado", atirou, bem mais ao seu estilo.

No que respeita a outras ligas europeias, Jesus admitiu que a tarefa do gigante do Rio de Janeiro estaria mais dificultada. Ainda assim, e reportando-se diretamente à Premier League, garantiu acreditar que o Mengão poderia lutar por um lugar europeu. "Noutros países, como Inglaterra, não seria da mesma maneira. Mas lutaria para estar entre os seis primeiros lugares. Com o onze com que o Flamengo joga, é muito forte", sublinhou.