Ronaldo sobre acusação de violação: "Ouvi os miúdos a descer as escadas e mudei de canal porque fiquei envergonhado"

Cristiano Ronaldo não conteve as emoções numa entrevista com Piers Morgan, que será emitida esta terça-feira, na íntegra, na televisão britânica ITV. Entre os muitos desabafos sobre a sua vida pessoal, o futebolista acabou por falar sobre a acusação de violação de que foi alvo por parte de Kathryn Mayorga.

“Brincaram com a minha dignidade. É difícil. Tens namorada, família, filhos. Quando brincam com a tua honestidade, é mau, é difícil”, começou por dizer o internacional português, admitindo depois que tentou esconder o assunto dos filhos, especialmente de Cristianinho, o mais velho.

“Lembro-me de um dia estar em casa com a Georgina a ver as notícias e diziam ´Cristiano Ronaldo isto, Cristiano Ronaldo aquilo´... Ouvi os miúdos a descer as escadas e mudei de canal porque fiquei envergonhado. Mudei de canal para o Cristiano não ver que estavam a falar mal do pai. Faz-me sentir muito mal, para ser honesto”, confessou.

Recorde-se que, o ano passado, a norte-americana Kathryn Mayorga acusou Cristiano Ronaldo de a ter violado num quarto de hotel em Las Vegas em 2009. O futebolista negou desde o início as acusações de que era alvo.

