Foram divulgadas, esta quinta-feira, várias imagens do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, com a cara pintada de negro, mascarando-se de árabe ou de africano, muitos anos antes de se tornar chefe do Executivo.

A polémica desenrola-se a menos de um mês das eleições. Reagindo à primeira fotografia publicada pela revista Time, Trudeau lamentou “profundamente”, dizendo que na altura não achava que era algo racista.