Todos os arguidos e crimes. MP acusa Azeredo por prevaricação, favorecimento e abuso de poder

Mais de duas dezenas de arguidos foram acusados pelo MP no âmbito do processo que investiga o furto e o aparecimento insólito das armas. Diretor da PJM, Major Vasco Brazão e militares da GNR são acusados juntamente com o gangue que assaltou Tancos.

O Ministério Público acusou 23 arguidos no processo Tancos, entre os quais o ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes, e o ex-diretor geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira.

Azeredo Lopes está acusado de com outros arguidos ter praticado um crime de denegação de Justiça e prevaricação e outro de favorecimento pessoal praticado por funcionário. E terá ainda praticado sozinho um crime de abuso de poder e um de denegação de justiça.

Quanto a Luís Vieira, está acusado de um crime de associação criminosa, um de tráfico e mediação de armas, um de falsificação e contrafação de documentos, um de denegação de justiça e outro de favorecimento pessoal praticado por funcionário. Todos estes crimes, segundo o MP foram paticados em coautoria com outros arguidos.

Esta acusação prende-se com o caso do furto das armas de guerra dos paióis de Tancos, em junho de 2017, sendo acusados João Paulino e os elementos do grupo que este liderava (Valter Abreu, o militar Filipe Sousa, António Laranginha, João Pais, Fernando Santos, Pedro Marques, Gabriel Moreira, Hugo Santos e Jaime Oliveira).

Mas neste processo investigou-se também a forma como o material apareceu, na sequência de uma operação ilegal da Polícia Judiciária Militar e da GNR, à revelia da investigação ao furto a cargo do MP e da Unidade de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária civil. Nesse sentido são acusados, além do diretor-geral da PJM, Luís Vieira, o Major Vasco Brazão (PJM), Lima Santos (chefe do Núcleo de Investigação Criminal - NIC da GNR de Loulé), Bruno Ataíde e José Gonçalves (ambos também no NIC de Loulé), Pinto da Costa e Lage de Carvalho (ambos do pólo da PJM do Porto), José Costa (da equipa de Vasco Brazão na PJM), Nuno Reboleira (perito da PJM), Luis Sequeira (chefe da SIIC do Comando Territorial de Faro), Taciano Correia (Diretor de Investigação Criminal da GNR) e Amândio Marques (que o substituiu no cargo durante parte do período do achamento).

Lista dos arguidos e dos respetivos crimes:

VALTER NUNO CALDEIRA ABREU :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras atividades ilícitas

FILIPE ABREU DE SOUSA :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo

JOÃO RICARDO VERÍSSIMO PAULINO:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas

- em autoria singular :

Um crime de detenção de cartuchos e munições proibidos

ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS LARANGINHA:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo

JOÃO PAULO GOMES PAIS:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas

FERNANDO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo

Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas

PEDRO ALEXANDRE GOMES MARQUES:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo Um crime de Associações Criminosas; Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas.

GABRIEL FILIPE DIAS MATOS MOREIRA, em concurso efetivo:

- em coautoria :

a)Um crime de Associação Criminosa, p. e p. pelo art.º 299º nº 2 do CP

b) Um crime de Associação Criminosa, p. e p. pelo art.º 299º nº 2 do CP

c)Um crime de Tráfico e mediação de armas

Um crime de Terrorismo Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas

HUGO MÁRIO DIAS DOS SANTOS :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e mediação de armas Um crime de Terrorismo Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas

JAIME TIAGO MARTINS OLIVEIRA

- em coautoria

Um crime de Associações Criminosas Um crime de Tráfico e outras actividades ilícitas

VASCO CAVALEIRO DA CUNHA BRAZÃO:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

CAETANO DOMINGOS DE LIMA SANTOS :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento

BRUNO FILIPE FLORES ATAÍDE :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

JOSÉ MANUEL BATISTA GONÇALVES :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

ROBERTO CARLOS PINTO DA COSTA :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

- em autoria singular:

Um crime de detenção de arma proibida Um crime de detenção de arma proibida

MÁRIO PAULO LAGE DE CARVALHO :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA COSTA :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

NUNO GONÇALO INÁCIO REBOLEIRA, em concurso efetivo:

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

LUÍS MANUEL GONÇALVES SEQUEIRA :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento

- em autoria singular:

Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento

AMÂNDIO MANUEL DE JESUS MARQUES :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

TACIANO ALFREDO TEIXEIRA CORREIA :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

- em autoria singular :

Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento

LUÍS AUGUSTO VIEIRA :

- em coautoria

Um crime de Associação Criminosa Um crime de Tráfico e Mediação de Armas Um crime de Falsificação ou Contrafação de Documento Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

JOSÉ ALBERTO DE AZEREDO FERREIRA LOPES :

- em coautoria

Um crime de Denegação de Justiça e Prevaricação Um crime de Favorecimento Pessoal praticado por Funcionário

- em autoria singular :