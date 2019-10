Segundo Duarte Cordeiro, "o PS não partilhava das prioridades do BE", expostas num documento apresentado por Catarina Martins, o que originou a decisão do partido socialista em não realizar nenhum acordo escrito.

"Para o PS a Geringonça não morreu", declarou Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, esta sexta-feira, depois de Catarina Martins ter reagido à decisão do partido liderado por António Costa de não realizar acordos escritos. "Existe total disponibilidade para trabalhar com os vários partidos nos moldes e nos termos que temos vindo a trabalhar e tão bons resultados deram para Portugal" acrescentou Duarte Cordeiro.

"Ontem, o secretário-geral do PS contactou a líder do BE, Catarina Martins, para a informar de que o PS não partilhava das prioridades do BE nesse documento e que, dessa forma, o PS pretendia prosseguir a outra forma de entendimento colocada em cima da mesa, em tudo idêntica à dos últimos quatro anos, ou seja: trabalho prévio para a discussão dos Orçamentos do Estado assim como de outra legislação estruturante”, declarou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

"São profundamente conhecidas as posições públicas que o Partido Socialista assumiu durante a campanha eleitoral - a legislação do trabalho foi recentemente publicada - é óbvio que o PS tem divergências nestas matérias com o Bloco de Esquerda mas também com outros partidos como o PCP", acrescentando que era "evidente" e "claro durante a campanha eleitoral" que a prioridade do PS nesta matéria "é um acordo para a valorização dos rendimentos e dos salários.