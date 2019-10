Política a Sério

12 de outubro 2019

Tudo como dantes

Se Costa tivesse feito a campanha que Rio fez, e Rio tivesse feito a campanha que Costa fez, o PS teria ganho com maioria absoluta e o PSD teria registado uma hecatombe. Falando ainda da campanha, o episódio da discussão de Costa com o ‘idoso’ foi confrangedor. Não lembra ao careca um primeiro-ministro pôr-se a discutir com um popular numa arruada. E não interessa se o idoso era do PS, do CDS ou não tinha partido: qualquer pessoa tem direito a interpelar um político naquelas circunstâncias.