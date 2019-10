Roseta sai da presidência da Assembleia Municipal de Lisboa

Helena Roseta vai renunciar ao mandato de presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, cargo que ocupa desde 2013, e vai também deixar de ser deputada naquele órgão. A notícia foi avançada esta quinta-feira, num jantar com os membros do movimento Cidadãos por Lisboa que lançou há 12 anos. “Preciso de tempo para fazer as coisas que ainda quero fazer na vida e na política”, acrescentando que “chegou a minha vez de reivindicar o direito a ter o meu tempo.”

Helena Roseta disse também que vai-se reformar dos cargos políticos, mas não da vida nem da política, aproveitando a ocasião para tecer duras críticas à Câmara de Lisboa, nomeadamente em relação aos processos de participação e em matéria de urbanismo. “O urbanismo é uma atividade que tem a capacidade de produzir moeda e a regulação dessa moeda continua a ser muito deficiente.”

Já em relação ao seu sucessor para o cargo o de presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Roseta disse apenas que ainda não estava definido.

Recentemente tinha-se demitido do cargo de coordenação do grupo de trabalho em novembro do ano passado por discordância política com o PS na condução dos trabalhos do pacote legislativo da habitação e deixou de constar nas listas do PS para as últimas legislativas por opção própria.