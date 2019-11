“Legalizar o casamento gay ajuda a reduzir o estigma em torno das minorias"

O líder do PAN, André Silva, usou a sua página no Facebook para defender a importância da legalização do casamento entre homossexuais.

“A queda no indicador de suicídio foi de 46% depois da legalização do casamento gay na Suécia e na Dinamarca segundo estudo da Universidade de Estocolmo e do Instituto de Pesquisa para Prevenção do Suicídio”, escreveu o deputado.

“Legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e outras medidas legislativas de apoio pode realmente reduzir o estigma em torno das minorias sexuais. Isso é, claramente, bom para a sociedade”. acrescentou.

Em Portugal, o casamento gay foi legalizado em 2010. A adoção entre pessoas do mesmo sexo também foi legalizada em 2016.