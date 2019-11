Governo espera que manifestação das forças de segurança seja "respeitadora da lei"

Apesar de o governante se ter reunido com alguns sindicatos da PSP e GNR, as forças de segurança decidiram manter o protesto, por ainda não estar definido um calendário, mas apenas uma agenda de reuniões negociais.

Augusto Santos Silva disse, esta quarta-feira, que espera que a manifestação conjunta da PSP e GNR se concretize de forma “ordeira e respeitadora da lei”. As forças de segurança têm prevista uma manifestação para quinta-feira, junto à Assembleia da República, de forma a exigir, “pacificamente”, uma resolução rápida dos problemas que ficaram por resolver durante a legislatura anterior.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros afirmou que “as manifestações são uma prática comum em democracia e estou de que os promotores da manifestação terão os cuidados indispensáveis para que a manifestação seja viva, ordeira e respeitadora da lei".

Na última legislatura as forças de segurança realizaram alguns protestos, onde não foi registada nenhuma violência. Apenas em 2014, aquando de uma manifestação em frente à Assembleia da República chegaram a haver confrontos entre os manifestantes e o Corpo de Intervenção, e foram registados 10 feridos, após os manifestantes terem tentado subir as escadarias do parlamento, derrubando barreiras policiais.

Os protestos, sob o lema de “tolerância zero”, são organizados pelas Associação Sindical dos Profissionais da polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), começam às 13h na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, e rumam à Assembleia da República, onde a concentração está marcada para as 16h.