PS preocupado com falhas no SNS.

A presidente da bancada do PS, Ana Catarina Mendes, reconheceu, esta quinta-feira, que é necessário aplicar medidas urgentes para superar as falhas no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Numa entrevista à Visão, a deputada assumiu que lhe chegam “todos os dias relatos de algumas falhas no SNS”.

Na véspera, Carlos César, presidente do PS, também avisou que é necessário resolver os problemas.