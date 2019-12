PSD. Manuela Ferreira Leite apoia Rui Rio nas diretas

Antiga presidente do PSD volta a dar apoio ao líder do partido para a recandidatura nas eleições internas de 11 de janeiro.

"Não tenho nenhuma dúvida em apoiar Rui Rio. Estou a escolher o melhor candidato a primeiro-ministro”, declarou Manuela Ferreira Leite num comunicado oficial da recandidatura à liderança do presidente dos sociais-democratas, divulgado esta quinta-feira.

O apoio a Rui Rio da antiga ministra das Finanças e ex-líder do PSD já era esperado. Manuela Ferreira Leite tem sido uma das vozes mais destacadas do PSD a defender a estratégia do presidente social-democrata. Por exemplo, após a derrota eleitoral nas legislativas, Manuela Ferreira Leite advogou que se Rui Rio não voltasse a concorrer a um novo mandato, o partido corria o risco de se "esfrangalhar".

Esta semana, Rui Rio também recebeu o apoio de Francisco Pinto Balsemão, militante número um do PSD.