Pizzi ultrapassa Bruno Fernandes e é considerado o melhor médio de outubro e novembro

Jogador do Benfica foi eleito melhor médio da Liga pela primeira vez este ano.

O médio do Benfica Pizzi foi eleito como o melhor médio do campeonato português de futebol nos meses de outubro e novembro, destronando desta forma o médio do Sporting Bruno Fernandes, que tinha vencido em agosto e setembro.

O internacional português contou com três golos e três assistências, conseguindo 29,06 por cento dos votos.