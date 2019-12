Trabalhadores da TVI ameaçam com greve

Decisão foi tomada no mesmo dia em que a Autoridade da Concorrência deu o aval à compra da dona da TVI por parte da Cofina.

Os trabalhadores da TVI ameaçam avançar com uma greve, sabe o i. A proposta foi feita num plenário de trabalhadores realizado na tarde de ontem. Em causa está o corte dos cartões de Natal, comunicado aos trabalhadores através de um email “que não justificava essa decisão”.

A carta enviada à administração, à qual o i teve acesso, demonstra a preocupação e o descontentamento dos trabalhadores do grupo. “Mais uma vez, não sentimos qualquer preocupação da parte da administração com o impacto dessa medida nos trabalhadores, mais apelamos a que seja reconsiderada”. Isto porque, sabe o i, o cartão – a ser gasto no grupo Sonae – tem um valor de 125 euros para trabalhadores, mas os valores para chefias são mais altos.

O impasse na venda do grupo – que está em contagem decrescente – faz também parte do email dos trabalhadores: “Sabemos da particular fase que a empresa atravessa e, por isso mesmo, demos o nosso melhor durante todo o ano. Nunca como agora foi pedido tanto a tão poucos e nós não falhámos”, avançam os trabalhadores, que confessam sentir-se castigados pelo facto de os resultados da estação de Queluz de Baixo não serem os esperados.

Mas a falta dos cartões de Natal não é a única preocupação dos que assinaram a carta. “Os cartões de Natal são apenas uma pequena fatia das nossas reivindicações. Há anos que nos prometem um justo modelo de carreiras. O fim dos contratos externos e precários. Aumentos salariais dignos. Temos adiado formas de protesto mais evidentes devido a uma disponibilidade para negociar. Conseguimos pouco, mas conseguimos algo”, escrevem.

Como as negociações não foram conseguidas e sentem “que essa via foi cortada”, os trabalhadores garantem não haver “outra saída”: “Na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, vamos parar na nossa hora de almoço e reunirmo-nos à porta da empresa, manifestando estas nossas preocupações”.

Ainda assim, a carta avança que o grupo de representantes vai estar disponível para ser ouvido com o objetivo de voltar à mesa de negociações e que aguarda uma resposta até ao dia anterior à greve.

Hoje mesmo está a circular um documento para recolher assinaturas com vista a avançar com o protesto, na próxima quarta-feira, caso não sejam cumpridas determinadas exigências.

Concorrência dá luz verde ao negócio

A Autoridade da Concorrência (AdC) vai dar luz verde à compra da TVI por parte da Cofina. Confirma-se assim a notícia avançada pelo SOL no passado sábado. Ao i, explica a AdC, “trata-se de um projeto de decisão de não-oposição à operação. Será submetido a audiência prévia de contrainteressados por um período de dez dias úteis”. Só terminado esse tempo a Concorrência emitirá a decisão final.

Confirma-se assim a comunicação da concorrência às partes interessadas – Impresa, Meo, Nos, Vodafone e Global Media Group – da não oposição ao negócio.

“O conselho de administração da Autoridade da Concorrência (…) propõe-se adotar uma decisão de não oposição à presente operação de concentração (…) uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados como relevantes”, determinou a Concorrência no projeto de decisão, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Recorde-se que também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e a Anacom tinham dado luz verde a este negócio.

* notícia atualizada às 12h28 com informação da Comissão de Trabalhadores