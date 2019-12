Adepto invadiu o relvado e Cristiano Ronaldo não gostou

A Juventus foi à Alemanha para defrontar o Leverkusen na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde acabou por vencer por 1-0 com um golo do internacional português.

No final da partida um adepto entrou no terreno de jogo e correu na direção do jogador português. Uma atitude que não agradou muito a Cristiano Ronaldo uma vez que este foi puxado pelo adepto.