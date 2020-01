Cristiano Ronaldo: "Ano Novo, a mesma motivação"

Cristiano Ronaldo deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais mostrando estar motivado e confiante para 2020.

"Ano Novo, a mesma motivação", escreveu o craque da Juventus na sua página oficial do Instagram.

Este ano, CR7 tem vários desafios pela frente: revalidar o título na Serie A, o título europeu por Portugal, com o próximo Campeonato da Europa agendado entre os dias 12 de junho e 12 de julho, e tentar ainda a sua primeira Champions ao serviço da Juventus.

No campeonato italiano, a Juve segue neste momento empatada no topo da tabela com o Inter, com 42 pontos. O próximo teste do clube de Turim acontece na segunda-feira, com a receção ao Cagliari; enquanto o clube de Milão visita o terreno do Nápoles, de Mário Rui, no mesmo dia.

Já nos oitavos-de-final da Champions, o próximo adversário da equipa de Maurizio Sarri são os franceses do Lyon. Na última edição da prova milionária, a Juve caiu, recorde-se, nos quartos-de-final ante o surpreendente Ajax.