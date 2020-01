Com a descida de temperaturas, eis alguns conselhos para aquecer a sua casa em segurança

Eis alguns conselhos que deve ter em consideração no aquecimento da sua casa.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para dar alguns conselhos sobre como aquecer a casa em segurança, numa altura em que o frio se faz sentir devido à descida de temperaturas.

“Com as baixas temperaturas que se fazem sentir, a GNR relembra alguns conselhos que deve ter em consideração no aquecimento da sua casa!”, começou por escrever a força de segurança no Facebook.

“Mantenha as divisões ventiladas quando utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás; Coloque uma grelha de proteção em frente à lareira; Afaste o aquecedor dos produtos de fácil combustão; Desligue sempre o cobertor elétrico antes de dormir; Não usar equipamentos de aquecimento exterior dentro de casa”, aconselha a GNR.