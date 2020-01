Isabel dos Santos assume que é possível candidatar-se à presidência de Angola

As declarações foram feitas em entrevista à RTP.

Isabel dos Santos admitiu, em entrevista à RTP, a possibilidade de se candidatar à presidência de Angola. A empresária, filha do antigo Presidente angolano, afirmou ainda estar a ser "objeto de perseguição judicial em Luanda para ser neutralizada politicamente".

Recorde-se que, no final dezembro, O Tribunal de Luanda arrestou as suas contas bancárias e as participações em empresas por considerar que os seus negócios prejudicaram o Estado em mais de mil milhões de euros.