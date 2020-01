Suzana Garcia disse, numa entrevista, que lhe tremem as mãos quando está com o ativista, e repetiu o clichê de o mandar de volta para o Senegal.

A advogada Suzana Garcia, comentadora do Você na TV, atacou o dirigente da SOS Racismo Mamadou Ba numa entrevista à revista Sábado.

“Sinto que um fulano como Mamadou Ba é um traidor da minha Pátria e do meu legado cultural”, afirmou a advogada, membro do painel da rubrica Crónica Criminal, do programa da TVI. “Quando ele diz que o povo português é racista é um traidor. Porque o povo português não é racista. Temos pessoas racistas em Portugal como temos no resto do mundo”, acrescentou.

Mas Suzana Garcia foi mais longe nas criticas que dirigiu ao ex-bloquista e fez questão de lembrar que este não nasceu em Portugal. “Ele podia fazer esse ataque no país dele, onde ele podia ter utilidade. No Senegal há imensos problemas, ele que vá lá tratar deles, conspurcar o legado cultural deles, e não o meu, o da minha Pátria, o do meu pai”, atirou, em entrevista à Sábado.

A advogada admitiu ainda que quando está perante Mamadou Ba lhe tremem “as mãos”. “O que está a fazer é um oportunismo, quer ganhar dinheiro conspurcando o legado cultural do meu País”, acusou. “E se não houver racismo como é que ele vive?”, questionou, dando ela própria a resposta: “Se não suscitar um incidente de racismo, deixa de haver necessidade de haver uma associação e um rendimento”.

Questionada sobre o legado cultural do país e do seu próprio, a comentadora recordou as suas origens. “A minha avó é preta, a minha mãe é mulata”, afirmou, voltando a fazer uma pergunta à qual dá a resposta. “Sabe que Portugal é um dos únicos países colonizadores que outorga a nacionalidade com a facilidade com que nós damos? Sabe porquê? Porque acreditamos nisso. Basta que uma mulher durma com um português para poder ter, e dever, ter a tutela da Pátria".