Livre adia tomada de decisão e Joacine continua a ser deputada

A decisão sobre a proposta da retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira foi adiada, este sábado, no primeiro dia do IX congresso do partido. Com uma diferença de de dois votos, a decisão ficará agora a cargo na nova Assembleia do Livre, que vai ser eleita durante o fim de semana.

A decisão foi incentivada por alguns membros, nomeadamente por Ricardo Sá Fernandes e pelo fundador Rui Tavares.

"Em nenhum partido democrático do mundo se exclui ou se retira a confiança política sem ouvir o partido”, afirmou Ricardo Sá Fernandes, membro do Conselho de Jurisdição do livre. Durante o seu discurso defendeu que “se oiçam argumentos, que se pratique mediação, que se chame o conselho de jurisdição e que se trate isto com bom senso e espírito democrático”.