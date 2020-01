PSD/Madeira. Deputados alvo de processo disciplinar

Em causa está a votação do Orçamento do Estado

Os três deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República vão ser alvo de um processo disciplinar por parte do PSD Nacional. Em causa está o voto no Orçamento do Estado para 2020.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves já foram informados da instauração do processo. A notificação formal deverá acontecer nos próximos dias.

“Não é nada que me preocupe porque, para mim, acima do PSD está e sempre estará a Madeira”, disse Sara Madruga da Costa àquele jornal.

Recorde-se que este processo surge depois de os três deputados terem decidido abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020, contrariando a disciplina de voto da bancada social-democrata no Parlamento.