Os simples

Simplicidade é a regra.

Perde quem não conseguir transmitir sem complexidade a mensagem política.

Há uma certa preguiça no eleitorado, as pessoas não têm paciência para explicações muito elaboradas.

Portanto, o Governo, qualquer Governo, é responsável pela escolha dos caminhos, das justificações, da decisão.

Há governos hábeis e inábeis.

Há oposições atentas e distraídas.

Conheço um Governo da explicação simples. É feliz.

Principalmente porque ninguém, com igual eficácia, o põe em causa, torna visível o absurdo.

De um lado a ligeireza simples, do outro a inexistente denúncia assassina.

Exemplos vários se recordam.

O inefável ministro do Ambiente, perante o dantesco cenário das cheias do Mondego, da incúria do Estado, da desconsideração da obra e das pessoas, exprime a absurda conclusão.

Se o rio ameaça as localidades, mudam-se de sítio as áreas habitadas, levam-se as populações a um ‘pogrom’ imperioso, deixa-se que tudo aconteça porque sim.

Manteve, o ministro, um bom ambiente.

Discutem-se agora os valores do prejuízo.

A solução vai perder-se no tempo.

Simples foi a comunicação do ministro.

Uma secretária de Estado, a da difícil saúde, tem uma frase lapidar.

Os utentes do serviço nacional de saúde confiam tanto nele que, apesar das dificuldades, não aderem a outro.

Ora aí está.

O cidadão escolhe entre ter dinheiro para outro serviço ou não poder esperar por aquele.

O cidadão espera, sem saber o que tem, quem o ouve, como se trata, quando é operado.

O cidadão morre ancorado na confiança.

Simples foi a opinião da secretária de Estado.

Outro ministro nega a denúncia dos elementos das forças de segurança. Não precisam de comprar o que lhes falta.

O Ministério providencia o necessário, os profissionais são mais exigentes e ambiciosos.

Quem dá o que tem, a mais não é obrigado.

Simples, a declaração do ministro.

Mais complexa parece esta outra questão.

O aeroporto do Montijo foi aprovado com condições.

São, agora se conhecem, 160 as contrapartidas ambientais.

Não pouco, portanto.

Sempre me interroguei quanto ao conteúdo do contrato com a ANA.

Certamente porque seja, eu, complicativo.

Mas a questão mais importante residia e reside no seguinte.

Se as contrapartidas ambientais têm um valor extraordinário, como se resolve?

O Estado é chamado ou a empresa adjudicatária da construção recusa?

O aeroporto vai à vida ou é construído?

O ministro Nuno Santos, chamado (agora) ao problema, fundamenta uma conclusão de eventual fracasso.

Na sua opinião, a atribuição à ANA da gestão dos aeroportos foi um negócio ruinoso.

Simples, portanto.

Se houver azar, ou recusa, a culpa é de outrem.

O cenário era conhecido, é certo. Mas isso não queria dizer nada.

O primeiro-ministro, sabidas as contrapartidas e o seu valor, esclarece de pronto.

Ou a ANA assume as suas obrigações, ou sai fora.

Isto é: ou sim, ou sopas.

Ou há, ou não há aeroporto.

Simples a declaração do primeiro-ministro.

Está aberto o caminho para não haver.

E, perante tudo isto, o que espanta não é a simplicidade.

O que verdadeiramente assusta é a incapacidade de somar dois mais dois, de abanar a modorra, de sacudir a permissividade.

Será assim tão difícil?