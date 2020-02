Abel Matos Santos demite-se da comissão executiva do CDS

Um comunicado da direção do partido será lançado ainda hoje, apurou o SOL.

O vogal da comissão executiva do CDS Abel Matos Santos apresentou esta terça-feira a demissão, avançou a RTP1. A demissão de Abel Matos Santos ocorre depois de terem sido conhecidos alguns comentários do político nas redes sociais, onde este elogia Salazar e o Estado Novo.

Após as frases terem sido conhecidas, a polémica instalou-se em volta de Abel Matos dos Santos. No entanto, o CDS veio a público defender o político e defender a sua posição dentro do partido.

Um comunicado da direção do partido será lançado ainda hoje, apurou o SOL.