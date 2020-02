OE2020. PSD retira proposta de redução do IVA na eletricidade

A decisão do partido surge depois do PCP e do CDS terem anunciado que se irião abaster na votação, o que deixava a aprovação da proposta comprometida.

O PSD retirou a proposta de redução do IVA na eletricidade para consumo doméstico depois de as contrapartidas da proposta terem sido chumbadas no Parlamento.

A proposta do partido liderado por Rui Rio de 23% para 6% no consumo doméstico teria um impacto anual de 376 milhões de euros, contra os 800 milhões de euros referidos pelo Governo. Os sociais-democratas propuserm, esta quarta-feira de manhã, um corte menor nos gabinetes ministeriais – de 8,5 milhões de euros em vez dos 22 milhões já chumbados na segunda-feira – e um ajustamento no excedente orçamental de 0,25% para 0,20%.