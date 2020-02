Tudo o que sobe continua a subir

Tem sido uma festa esta discussão do Orçamento.

Mais do que as iniciativas e as propostas, o que se surpreende é a verdadeira desfaçatez descoberta nos motivos e nas justificações.

De todos os lados, saliente-se.

Do lado dos partidos que não integram o Governo e do lado do próprio Governo.

Até agora, a grande afirmação do conjunto que apoiou o governo foi a recuperação de rendimentos.

A troika, a malfadada, servida, não por todos aqueles que assinaram os termos e condições, mas por quantos ficaram sozinhos em palco, encarregou-se de tirar, de instalar a privação.

Instrumento da redenção, sem consciência da culpa ‘in contrahendo’, o Partido Socialista foi a espada da justiça.

Amparado, claro, incentivado, desafiado a forçar o destino.

Ora, o destino é verdadeiramente incerto.

Portanto, a prudência exige mais cuidado que devolução, mais parcimónia, mais controle.

Mas, o tempo foi passando e mesmo aqueles que executaram os cortes sentem-se motivados para fazer o bem.

Há um tempo para morrer e um tempo para amar. Para todos.

Ora, a dificuldade é entender como o mesmo partido pode, nos proibitivos anos da brasa, apresentar propostas de benefício e agora recusá-las.

Sejamos concretos.

O IVA foi aumentado por exigência da troika de 6 para 23%.

Natural seria que voltasse à taxa original.

Desde essa altura, um português, mesmo que amigo do ambiente, preocupado com a sua defesa, inimigo do abuso, vê-se constrangido a morrer de frio. Comparam-se os indicadores da Europa e pasma-se.

Só que o governo não quer abdicar da receita.

Sendo a imaginação livre, lança mão da bengala do ambiente.

Portanto, o ambiente impõe ao português tremente a Deus que se não aqueça, que não consuma eletricidade nem gás, que poupe nos combustíveis, que não utilize carvão.

Não tem, assim, saída o português.

A sua única defesa seria a redução da carga fiscal sobre a energia elétrica, justamente a que provoca a maior carestia do bem.

Acalorados, os ferrabrases do poder, encostam-no à parede.

Se consumir mais é um facínora do ambiente.

Iria consumir mais.

Só o poderá fazer se, além do frio, sofrer da pobreza.

Mesmo que, ao lado e sempre oportuno, o ministro do Ambiente acene com a baixa do preço da energia elétrica para a solução da dessalinização da água do mar.

Há mar e mar, há ter e gastar.

Vendo bem, há um mundo novo a descobrir, no domínio dos impostos relacionados com o ambiente. Não para substituir os existentes oferecendo um novo paradigma fiscal, mas para se lhes somarem.

Nesta guerra do IVA tudo ficou na mesma.

Os argumentos cruzados destroem-se.

O equilíbrio com o radical, a justiça com a culpa, a despesa com o superavit.

Até quem negoceia até a exaustão em segredo, condena a formulação evolutiva de propostas.

Sacudindo a eletricidade do capote, o Governo mantém os 16%.

Também é verdade que, já não recorrendo ao argumento do aquecimento global, o bom tempo está a chegar.

Para quê, portanto, falar no frio.

Um dia, promete, os rendimentos médios serão beneficiados em IRS.

Nessa altura voltará a estabelecer-se a confusão. Uns quererão diminuir a receita, outros quererão mantê-la com disfarce.

Há um túnel ao fundo da luz.

Com tudo isto, o Livre deixou de ser tema.

Apagou-se.