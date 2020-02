Jogador júnior do Leça do Balio abandona relvado após ser alvo de comentário racista

Um jogador do Desportivo Leça do Balio, da 2.ª Divisão de Juniores, abandonou este sábado o relvado, depois de ter sido alegamente alvo de insultos racistas. Pete Carvalho Djob, de a18 anos, saiu do relvado em lágrimas depois de ter ouvido um jogador da equipa adversária, Pedras Rubras, chamar-lhe de "macaco".

O jovem diz que "está cansado" de ser tratado de maneira diferente. "Mal consigo falar. Não aguento mais este tipo de situações. Chegou a um ponto que é insuportável", disse, em declarações ao Jornal de Notícias.