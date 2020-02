Conselho de Disciplina arquiva processo do caso túnel do Jamor

Caso referente às alegadas agressões durante o intervalo do jogo entre Belenenses e FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quarta-feira o mapa de castigos, onde informou que o processo de inquérito daquele que ficou conhecido como o caso do túnel do Jamor foi arquivado.

Recorde-se que Pedro Ribeiro queixou-se de uma alegada agressão por parte de Sérgio Conceição, no intervalo do encontro entre Belenenses SAD e FC Porto, referente à 13.ª jornada da I Liga. O encontro, disputado a 8 de dezembro do último ano, terminou empatado a uma bola.