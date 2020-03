Operação Icebergue: Cinco inspetores da ASAE detidos por corrupção

Cinco inspetores da ASAE foram detidos, esta terça-feira, pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no contexto da realização da operação Iceberg. Em causas estão suspeitas de corrupção passiva, que envolve a transmissão de informações privilegiadas a proprietários e trabalhadores de estabelecimentos comerciais, designadamente de restauração, recebendo contrapartidas monetárias e outros tipos de gratificações, de acordo com as autoridades.

Os suspeitos estão fortemente indiciados “pela prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas, de corrupção passiva para ato ilícito, no âmbito de dois inquéritos dirigidos pelo DIAP Regional de Lisboa”, pode ler-se num comunicado enviado às redações.

A operação Iceberg levou a cabo “a execução de sete mandados de busca domiciliária (6) e não domiciliária (1), e permitiu a recolha de vastos elementos probatórios relacionados com a prática criminosa sob investigação”.

A operação ocorreu em Lisboa, Vila Franca de Xira, Amadora, Cacém e Fernão Ferro e contou com a participação de cerca de 40 operacionais da PJ.

Os cinco detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, esta quarta-feira, onde serão establecidas as medidas de coação tidas como adequadas.