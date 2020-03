Sete distritos sob aviso amarelo devido ao vento forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa de Portugal continental e sete distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima e ao vento.

Estão previstas ondas com 4 a 4,5 metros, estando o aviso em vigor entre as 15h00 desta segunda-feira e as 06h00 de terça-feira.

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra estão sob amarelo devido ao vento forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/hora).

As temperaturas máximas vão variar entre os 19 graus, em Faro, e os 9 graus, na Guarda. As mínimas vão oscila entre os 9 graus, em Faro e em Lisboa, e os 0 graus, na Guarda.