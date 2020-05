Os olhos não procuravam Vince e Dom

Decididamente a nação não tinha os solitários olhos postos em Dominic Paul, o caixa d´oculos, mais novo dos nove irmãos DiMaggio, filho de emigrantes sicilianos, batedor dos Boston Red Sox. O povo estava bem mais interessado em Joe, o irmão acima, oitavo fruto da conjugação entre Giuseppe Paolo DiMaggio e Rosalie DiMaggio, pescadores humildes de North Beach, nos arredores de San Francisco. Dom, como era alcunhado, também era chamado de professor, sem dúvida pelos quatr’olhos que lhe tapavam mais de metade da cara. Mas era apenas Dom. Não mereceu duas linhas de Hemingway em O Velho e o Mar, como Joe: «‘I would like to take the great DiMaggio fishing’ the old man said. ‘They say his father was a fisherman. Maybe he was as poor as we are and would understand’».

Há assim uma espécie de entendimento entre os desamparados da vida. Dois pobres num bote provavelmente não dariam grandes ideias a Jerome K Jerome, que preferia enfiar na embarcação três homens da pequena-burguesia, já para não falar do cão, mas um pobre pode sentir falta de outro pobre à medida que o tempo vai passando ao largo do mar de Cuba e o espadarte gigantes que prometeu a si próprio levar para terra se vai dissolvendo numa nuvem de bafo de rum. Joe desiludiu Giuseppe, virou costas ao mar e dedicou-se ao basebol. Já era a segunda desilusão do velho DiMaggio pois Vincent Paul, o primeiro dos nove, tratara de fugir para o mais longe possível de tudo o que flutuasse sobre ondas alterosas. Claro que com nove filhos às costas, Giuseppe não poderia esperar que todos tivessem uma predileção especial para andar a remendar redes e a escamar e amanhar peixe. Basicamente cada um se amanhou à sua maneira, e Vince e Joe chegaram mesmo a atuar juntos no San Francisco Seals. Mas também não era para Vince que a nação iria virar os seus olhos solitários.

