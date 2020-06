"Ninguém se salva sozinho". Pré-publicação em exclusivo do SOL de Vida Após a Pandemia do Papa Francisco

Porque sois tao medrosos?

«Ao entardecer…» (Mc 4,35): assim começa o Evangelho, que ouvimos. Desde há́ semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à̀ sua passage: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À̀ semelhança dos discí́pulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda.

A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranç̧as com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. […] A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de «empacotar» e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos; todas as tentativas de anestesiar com hábitos, aparentemente «salvadores», incapazes de fazer apelo às nossas raí́zes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.