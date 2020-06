Emma Watson reage a declaraçõeos polémicas de J.K. Rowling

Emma Watson também já veio reagir às declarações da autora de Harry Potter J.K. Rowling, que foram vistas como transfóbicas por muitos.

A atriz, que desempenhou o papel de Hermione na saga, junta-se assim a Daniel Radcliffe nas críticas à escritora.

"As pessoas transgénero são quem elas dizem que são", escreveu Watson no Twitter

"Merecem viver as suas vidas sem serem constantemente questionadas ou sem lhes dizerem que não são quem dizem ser".

Watson revelou ainda que fez donativos a associações de apoio a pessoas transgénero e deixa o convite para que mais pessoas façam o mesmo.

Por último, a atriz deixa um recado: "quero que os meus seguidores transgénero saibam que eu, e muitas outras pessoas pelo mundo, vos respeitamos e amamos por quem são".

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.