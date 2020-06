Rússia cria túnel de desinfeção para proteger Putin da Covid-19

A notícia foi divulgada pela agência de notícias estatal RIA, todas as pessoas que visitarem, Vladimir Putin, presidente russo, tem de passar por um túnel de desinfeção instalado em Novo-Ogaryovo, um palácio construído no século XIX e localizado nos subúrbios de Moscovo, onde o político se encontra isolado.

Nas imagens partilhadas pela agência, é possível ver que ao passarem pelo túnel, construído especialmente para o efeito por uma empresa da cidade de Penza, as pessoas são borrifadas por um spray desinfetante disparado do topo e da lateral do aparelho. O desinfetante é descrito como uma leve nuvem de líquido que cobre a roupa e pele expostas.

Este túnel surge depois de, em abril, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, ter dito que todos os que se encontrassem com Putin seriam testados antes. Um mês depois revelou ele próprio estar infetado.