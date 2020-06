Os Vizinhos do Primeiro Andar

O regresso do campeonato prometia ser atípico e eis que está a conseguir cumprir - e até superar - todas as expectativas. Numa nova jornada surpreendente (agora por motivos diferentes), FC Porto e Benfica conseguiram o feito de ficar novamente igualados na liderança da I Liga. Numa altura em que se esperava que o dragão fosse capaz de pressionar o rival direto, colocando-se provisoriamente no topo da tabela com mais cinco pontos, a equipa de Sérgio Conceição não foi além do nulo na Vila das Aves, frente ao último classificado da tabela, que agora apresenta 14 pontos em 27 jogos e continua aparentemente condenado à despromoção. Seguiu-se o jogo em Vila do Conde, com o Benfica a saber de antemão a preciosa oportunidade de que dispunha, apesar de ultimamente servirem de pouco eventuais motivações externas - ou de qualquer natureza. Mas acabaria por ser diante do Rio Ave que os encarnados conseguiriam finalmente colocar um ponto final à série negativa que se arrastava desde ainda antes da suspensão do futebol em Portugal - com já quatro empates consecutivos para o campeonato (e apenas uma vitória nos últimos 10 encontros). Bruno Lage voltou a apanhar um susto quando Taremi inaugurou o marcador e o alarme soou mais uma vez ao ver o golo de Rafa anulado. As águias só operaram a reviravolta na segunda metade, contra uma equipa reduzida a 9 jogadores (após expulsão de Al Musrati e Nuno Santos). O primeiro golo dos encarnados chegou por Seferovic, dois minutos depois de ter sido mostrado o primeiro cartão vermelho da partida; enquanto Weigl fechou, de cabeça, o resultado final, aos 87 minutos, quando a turma de Carlos Carvalhal jogava com nove há quase um quarto de hora.

Em boa verdade, só a tabela classificativa faz acreditar que a corrida pelo título continua vibrante, já que dentro das quatro linhas o caso muda de figura.

Sporting no pódio

Em sentido inverso aos dois únicos candidatos ao título está o Sporting. A equipa de Rúben Amorim continua a colecionar pontos e neste momento já integra o pódio da Liga, com 49, a 15 do primeiro lugar. Com duas vitórias consecutivas, ante o Paços de Ferreira e Tondela, uma referência para Jovane Cabral, que marcou de forma notável, de livre, em ambos os encontros. De notar que tanto FC Porto e Benfica ainda vão defrontar o conjunto leonino - com os azuis-e-brancos a receber os leões na 32.ª jornada e as águias na 34.ª, última ronda do campeonato. Por agora, está à porta a jornada 28: o Benfica vai defrontar o Santa Clara na Luz; enquanto o FC Porto vai medir forças com o Boavista no dérbi da Invicta.

A sete jornadas do final da época, são já muito poucos os que ainda se arriscam a apostar no que pode acontecer até ao próximo dia 26 de julho...