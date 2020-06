O executivo da câmara de Lisboa aprovou a moção proposta pelo CDS para a retoma da atividade tauromáquica com os votos a favor dos socialistas e do PSD.

A moção recomenda ao Governo e à Direção-Geral de Saúde que “aprove, com a maior brevidade, as regras de funcionamento dos espetáculos e dos equipamentos tauromáquicos, com vista à reabertura da atividade tauromáquica durante o mês de junho”.